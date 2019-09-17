В США смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Уже в первые часы ядерной войны, по расчетам ученых, погибнет примерно 91,5 миллион человек.

Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного "ограниченного" ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера.

Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты.

Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.

В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.

По мнению ученых, за последние два года риск ядерной войны резко возрос, в том числе из-за недавнего выхода США и РФ из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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