Северокорейские моряки атаковали российских пограничников

Российские СМИ сообщают о трех раненных пограничниках и 21 задержанном гражданине КНДР.

В Японском море очередной инцидент между РФ и КНДР wikipedia.org

Экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, трое военных получили ранения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

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Как сообщается, корабль Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю проводил мероприятия по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море, которую в России считают частью исключительной экономической зоне РФ. Там были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, якобы осуществлявших браконьерский промысел.

Инцидент произошел при попытке задержать северокорейские суда:

Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, - сообщает ФСБ.

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При этом вторую шхуну с экипажем из 21 человека всё-таки удалось задержать.

Это далеко не первый морской пограничный инцидент между РФ и КНДР. Так, в июле северокорейские пограничники задержали российский сейнер.

Напомним, США возобновляют переговоры с КНДР. В Госдепартаменте хотят дальнейшего обсуждения денуклеаризации Северной Кореи.

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