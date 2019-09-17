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Северокорейские моряки атаковали российских пограничников

Комментариев: 3
Российские СМИ сообщают о трех раненных пограничниках и 21 задержанном гражданине КНДР.
В Японском море очередной инцидент между РФ и КНДР
В Японском море очередной инцидент между РФ и КНДР
wikipedia.org

Экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, трое военных получили ранения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

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Как сообщается, корабль Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю проводил мероприятия по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море, которую в России считают частью исключительной экономической зоне РФ. Там были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, якобы осуществлявших браконьерский промысел.

Инцидент произошел при попытке задержать северокорейские суда:

Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, - сообщает ФСБ.

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При этом вторую шхуну с экипажем из 21 человека всё-таки удалось задержать.

Это далеко не первый морской пограничный инцидент между РФ и КНДР. Так, в июле северокорейские пограничники задержали российский сейнер.

Напомним, США возобновляют переговоры с КНДР. В Госдепартаменте хотят дальнейшего обсуждения денуклеаризации Северной Кореи.

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Теги: КНДР, Россия, рыбаки, пограничники, браконьерство
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    17.09.2019, 19:03
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Правильной дорогой идут северокорейские товарищи.Не...уй шастать на пути у голодных людей.))
КульныйПэрэць    17.09.2019, 19:02
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Пара"грачей"решила бы проблему этих контрабандистов навсегда...
Духовный_скреп    17.09.2019, 19:05
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Лучше "Буревестник".Тада точно лапти)))
direktor_b    17.09.2019, 18:58
Оценка:  -1
direktor_b
Правильно,валите козломордых...
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