Голубь отомстил чиновнику за разговор о помете

Птица в полете отметилась на голове у чиновника, который перед журналистами рассуждал о проблеме голубиного помета на улице.

Голубь отомстил члену американской палаты представителей Джейми Андраде, который разговаривал на улице с журналистом о голубином помете. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ABC News.

Отмечается, что чиновник рассуждал на остановке возле Чикагского транзитного управления о проблеме порчи имущества голубями. В этот момент над ним пролетал голубь. Он сделал то, о чем в тот момент говорил член палаты представителей.

В какой-то момент чиновник почесал макушку и понял, что у него на голове голубиный помет.

"Я думаю, что они только что отомстили мне", - сказал Андраде.

Отмечается, что проблема голубиного помета в том районе стоит особенно остро. Все тротуары покрыты птичьими экскрементами и перьями.

Ранее голуби сорвали прямой эфир британского ток-шоу. Птицы вышли из под контроля и устроили хаос в студии.

А в Днепре голубь прокатился на крыше авто. Хитрую птицу сняли на видео очевидцы.

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