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Электронные сигареты унесли еще одну жизнь

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В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа.
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов

Седьмой человек скончался в США от тяжелой болезни легких, связанной с электронными сигаретами. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что погибший жил в штате Калифорния. Другие жертвы непонятной инфекции проживали в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Орегоне.

Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Уже известно о шести смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие.

В нескольких случаях летального исхода смерть была связана с другими болезнями, наблюдавшимися у пациентов ранее.

 

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Теги: курение, США, смерть, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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