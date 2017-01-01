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Три последних шатдауна в США обошлись в четыре миллиарда долларов

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Из общей суммы в $4 млрд не менее $3,7 млрд пошло на выплату госслужащим, отправленным в принудительный отпуск.
Последний шатдаун длился 35 дней и завершился 25 января 2019 года
Последний шатдаун длился 35 дней и завершился 25 января 2019 года
Getty Images

Три последних временных приостановки работы федеральных учреждений США ("шатдаун") обошлись налогоплательщикам страны примерно в $4 млрд, свидетельствуют результаты межпартийного исследования.

В отчете, который был опубликован 17 сентября сенаторами Робом Портманом, республиканцем из Огайо, и Томом Карпером, демократом из Делавэра, рассматриваются расходы федерального правительства при полной или частичной приостановке работы в течение 52 дней за последние пять лет.

Из общей суммы в $4 млрд не менее $3,7 млрд пошло на выплату госслужащим, отправленным в принудительный отпуск.

При этом сенаторы отмечают, что общая сумма расходов больше, поскольку ряд ведомств, включая министерство обороны, не предоставили информацию.

Отчет был опубликован в преддверии 30 сентября - срока, до которого должен быть утвержден бюджет на следующий финансовый год, или произойдет очередной шатдаун. Ожидается, что на следующей неделе Палата представителей Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который позволит предотвратить его.

22 декабря 2018 года из-за бюджетных противоречий в США начался шатдаун, который продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны. Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности правительства, заключив соглашение до 15 февраля.

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Теги: США, Отчет, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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