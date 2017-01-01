Три последних шатдауна в США обошлись в четыре миллиарда долларов

Из общей суммы в $4 млрд не менее $3,7 млрд пошло на выплату госслужащим, отправленным в принудительный отпуск.

Три последних временных приостановки работы федеральных учреждений США ("шатдаун") обошлись налогоплательщикам страны примерно в $4 млрд, свидетельствуют результаты межпартийного исследования.

В отчете, который был опубликован 17 сентября сенаторами Робом Портманом, республиканцем из Огайо, и Томом Карпером, демократом из Делавэра, рассматриваются расходы федерального правительства при полной или частичной приостановке работы в течение 52 дней за последние пять лет.

Из общей суммы в $4 млрд не менее $3,7 млрд пошло на выплату госслужащим, отправленным в принудительный отпуск.

При этом сенаторы отмечают, что общая сумма расходов больше, поскольку ряд ведомств, включая министерство обороны, не предоставили информацию.

Отчет был опубликован в преддверии 30 сентября - срока, до которого должен быть утвержден бюджет на следующий финансовый год, или произойдет очередной шатдаун. Ожидается, что на следующей неделе Палата представителей Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который позволит предотвратить его.

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