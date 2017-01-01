В Нью-Йорке продают дом, в котором Трамп провел детство

Владельцы готовы продать двухэтажный кирпичный дом, находящийся в районе Куинс, тому участнику аукциона, который предложит самую высокую цену.

Особняк в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп провел детство, выставлен на аукцион. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, торги завершатся 14 ноября. В них примут участие покупатели, которые заранее подали заявки и внесли залог.

Владельцы готовы продать двухэтажный кирпичный дом, находящийся в районе Куинс, тому участнику аукциона, который предложит самую высокую цену. Они также оставляют за собой право снять особняк с торгов, если не получат за него минимальную стоимость, ее размер не разглашается. Не поясняется также, какова минимальная ставка.

Как отмечает издание, в настоящее время особняк, в котором пять спален, принадлежит компании Trump Birth House. Кто является ее владельцем, не разглашается. В Paramount Realty USA пояснили, что лица, которым принадлежит сейчас особняк, приобрели его с целью капиталовложения. В их числе нет родственников Трампа.

Дом был построен в 1940 году и принадлежал отцу действующего американского лидера - Фреду Трампу (1905-1999). Он был известным застройщиком. Трампы жили в особняке до тех пор, пока будущему избранному президенту не исполнилось четыре года. После этого семья переехала в другой дом, расположенный неподалеку.

Как сообщал Корреспондент.net, рисунок Дональда Трампа продали на аукционе почти за 30 тысяч долларов. Стартовая цена лота составляла 9 тысяч долларов.

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