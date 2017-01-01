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США расширили санкции против Венесуэлы

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В санкционный список вошли три физических лица и 16 компаний.
Минюст США расширил санкции против Венесуэлы
Минюст США расширил санкции против Венесуэлы

США включили в санкционный список по Венесуэле трех физических лиц и 16 компаний за причастность к коррупционным схемам при распределении продовольствия. Об этом говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.

"Управление вводит санкции против трех физических лиц и 16 компаний за связь с гражданином Колумбии Алексом Наином Саабом Мораном и его бизнес-партнером Альваро Энрике Пулидо Варгасом, которые помогали бывшему президенту Николасу Мадуро и его преступному режиму незаконно получать прибыль за счет распределения продовольственной помощи", - следует из документа. 

"Эта акция усиливает давление на Морана и его сеть, которые обогащаются за счет голодающих и способствуют системной коррупции в Венесуэле", - приводит управление заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

Вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.

Как сообщалось, бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 

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Теги: США, Венесуэла, санкции
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Источник: korrespondent.net

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