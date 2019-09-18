В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год. Об этом сообщает Укринформ.

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

“Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам”, - заявил генсек ООН.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Украинский президент во время Генассамблеи встретится с Трампом - дата встречи пока согласовывается.

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