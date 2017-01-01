В Испании пройдут внеочередные выборы в парламент

Многомесячные переговоры о формировании правительства провалились. Король Испании Филипп VI решил не выдвигать кандидатов на должность премьер-министра.

Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом и.о. председателя испанского правительства Педро Санчес заявил во вторник, 17 сентября. Он возложил на оппозиционные партии ответственность за невозможность формирования большинства в парламенте.

Несколькими часами ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом. Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на должность председателя кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, говорилось в сообщении канцелярии монарха.

Предстоящие выборы станут четвертыми за последние четыре года. На парламентских выборах в конце апреля 2019 года победила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте.

В качестве вероятных союзников социалистов могли выступить левые популисты из партии Подемос (Мы можем). Однако непреодолимые разногласия между генеральным секретарем ИСРП Санчесом и лидером Подемос Пабло Иглесиасом привели к невозможности договориться.

Всеобщие выборы в Испании должны были состояться в 2020 году, однако из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер Педро Санчес объявил проведении внеочередных выборов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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