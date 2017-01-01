В Новой Зеландии нашли подземный бункер с крупной партией марихуаны

Правоохранители арестовали 63-летнего мужчину. Ему уже предъявлены обвинения в незаконном выращивании и продаже канабиса.

Полиция Новой Зеландии изъяла крупную партию марихуаны в регионе Тасман, на северо-западе Южного острова. Примерная стоимость изъятой партии на черном рынке составляет 5 млн новозеландских долларов (почти $3,2 млн – ред.), сообщается на сайте правоохранителей в среду, 18 сентября.

Указано, что в ходе масштабной операции в регионе Тасман проводились оперативно-следственные действия в одном из домов в сельской местности. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой подземный бункер, в котором была устроена плантация марихуаны.

"Во время проведения операции был арестован 63-летний мужчина, которому уже предъявлены обвинения в незаконном выращивании и продаже канабиса. Он предстанет перед окружным судом Греймута до конца дня", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время обыска было изъято большое количество огнестрельного оружия.

Накануне сообщалось, что в Одесской области семья вырастила полтысячи кустов марихуаны.

Также сообщалось, что на Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара.

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