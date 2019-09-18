По словам Путина, в Израиле живет 2 млн русскоязычных граждан.

Президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда “Керен ха-Йесод“ в Москве, передает российский РБК.

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Издание опубликовало видео выступления Владимира Путина на конгрессе. Российский президент заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, поскольку на его территории живет более 2 миллионов русскоязычных граждан. Он также подчеркнул, что между народами РФ и Израиля есть много общего. Они даже могут назвать себя семьей.

Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья. Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством, - заявил Путин.

Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1 — РБК (@ru_rbc) 17 вересня 2019 р.

Напомним, Путин пригрозил сбивать израильские самолеты в Сирии. В РФ предупредили об ответных мерах в случае налетов.

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