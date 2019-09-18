Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда “Керен ха-Йесод“ в Москве, передает российский РБК.
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Издание опубликовало видео выступления Владимира Путина на конгрессе. Российский президент заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, поскольку на его территории живет более 2 миллионов русскоязычных граждан. Он также подчеркнул, что между народами РФ и Израиля есть много общего. Они даже могут назвать себя семьей.
Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами.
Это настоящая сетевая общая семья.
Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством, - заявил Путин.
Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1— РБК (@ru_rbc) 17 вересня 2019 р.
Напомним, Путин пригрозил сбивать израильские самолеты в Сирии. В РФ предупредили об ответных мерах в случае налетов.
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