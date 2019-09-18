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Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Комментариев: 4
По словам Путина, в Израиле живет 2 млн русскоязычных граждан.
Путин считает Израиль русскоязычной страной
Путин считает Израиль русскоязычной страной
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда “Керен ха-Йесод“ в Москве, передает российский РБК.

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Издание опубликовало видео выступления Владимира Путина на конгрессе. Российский президент заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, поскольку на его территории живет более 2 миллионов русскоязычных граждан. Он также подчеркнул, что между народами РФ и Израиля есть много общего. Они даже могут назвать себя семьей.

Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами.

Это настоящая сетевая общая семья.

Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством, - заявил Путин.

Напомним, Путин пригрозил сбивать израильские самолеты в Сирии. В РФ предупредили об ответных мерах в случае налетов.

 

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Теги: Путин, Израиль, видео, семья
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    18.09.2019, 13:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Скажите, е где в России государство "русских"?
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 13:16
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Плохой знак! Похоже, скоро начнётся раздача российских паспортов!
Woodbrother    18.09.2019, 13:13
Оценка:  +3
Woodbrother
Вот только не зная иврита ты в Израиле никто- ноль без палочки
Via_dolorosa    18.09.2019, 13:10
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Одесса и Харьков тоже русскоязычные только это ни каким боком к путенской расии не клеится.
LifeStriker    18.09.2019, 13:02
Оценка:  +5
LifeStriker
ХУИЛО
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