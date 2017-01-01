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В Амстердаме убили адвоката, работавшего с громким делом

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Юрист защищал свидетеля по делу об убийствах в сфере наркоторговли. Его застрелили посреди улицы.
В Амстердаме убили адвоката Дерка Вирсума
В Амстердаме убили адвоката Дерка Вирсума
kanal5.com.mk

Голландский адвокат Дерк Вирсум, представлявший интересы главного свидетеля в резонансном деле, застрелен на улице в Амстердаме утром в среду, 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Адвокат помогал свидетелю по имени Набил Б. в крупном деле, касающимся убийств в сфере наркоторговли.

"Стрелявший скрылся с места преступления, - отметили в полиции. - Ведутся его поиски".

Сообщается, что местные жители слышали несколько выстрелов. Полицейские разыскивают молодого человека в возрасте 16-20 лет, одетого в черную кофту с капюшоном.

Напомним, сегодня в Запорожской области в центре поселка убили замглаву теробщины. Его на глазах у десятка свидетелей расстреляли из автомата Калашникова. 

Накануне сообщалось, что правоохранители раскрыли убийство директора Caparol Украина Павла Зможного, совершенное в 2016 году.

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Теги: Нидерланды, Амстердам, убийство, адвокат, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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