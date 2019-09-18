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Треть россиян хочет ограничить или запретить въезд украинцев в РФ - опрос

Комментариев: 6
Социологи фиксируют рост ксенофобских настроений в России.
Треть россиян желают ограничить приезд украинцев в РФ
Треть россиян желают ограничить приезд украинцев в РФ
depositphotos.com

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Три четверти россиян хотят ограничить приток трудовых мигрантов в страну. При этом каждый третий хочет ограничить или вовсе запретить приезд украинцев в РФ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного российским аналитическим центром “Левада-Центр“.

Опрос, посвященный мониторингу ксенофобских настроений в России, выявил заметный рост таких настроений. Как отмечают авторы исследования, “мигрантская“ тема возвращается в публичную повестку и во внимание населения после того, как она отступила на второй план в результате аннексии Крыма и последовавших геополитических событий.

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Так, доля респондентов, выступающих за ограничение трудовой миграции, выросла на 14 п.п. за последние два года. Это проявилось в том числе и в отношении к украинцам. Так, на вопрос, насколько близко респонденты готовы видеть украинцев, получены такие ответы:

  • 11% указали “готов(а) видеть их среди членов семьи“,
  • 8% - “готов(а) видеть их среди близких друзей“,
  • 10% - “готов(а) видеть их среди соседей“,
  • 5% - “готов(а) видеть их среди коллег по работе“,
  • 28% - “готов(а) видеть их среди жителей России“.

При этом 19% указали, что “пускал(а) бы украинцев в Россию только временно“, 16% - “не пускал(а) бы их в Россию“. 4% затруднились с ответом.

Напомним, число мигрантов в мире превысило 270 млн. Почти половина всех мигрантов на планете проживают лишь в десяти странах. Из них 51 млн человек – в США.

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Теги: Россия, ксенофобия, украинофобия, соцопрос
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Комментариев (6)
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всем_пока    18.09.2019, 13:59
Оценка:  -5
всем_пока
РФ переживает, что приехавшие украинцы быстро ОМО_СКАЛИВ_АЮТСЯ, привыкают к реальности, а по возвращении на Украину перживают стресс ;(
Всё для вас, для вашего физического и психического здоровья делается.
Езжайте в Польшу, она вам роднее и привычнее.
xapi3mat    18.09.2019, 14:27
Оценка:  +3
xapi3mat
да кому нахрен сдалась твоя кацапетовка? разве что "жителям пампаса"
Woodbrother    18.09.2019, 13:47
Оценка:  +3
Woodbrother
Тоже хотелось бы полного запрета на визиты рассейских лаптей в нашу страну.
Кайдаш    18.09.2019, 13:44
Оценка:  +2
Кайдаш
Вот вся суть м.о.с.к.а.л.и.з.ма )))
МаюРацию    18.09.2019, 14:02
Оценка:  -4
МаюРацию
Нет, это вся суть - "А НАС ЗА ЩО"???
xapi3mat    18.09.2019, 14:30
Оценка:  +2
xapi3mat
а ты по рации с кем гаворишь? с пуйом?
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