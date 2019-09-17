Мы в боевой готовности - вице-президент США

Такое заявление Пенс сделал после нападения дронов на нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии.

США находятся в боевой готовности для защиты своих союзников, но при этом не желают ни с кем воевать. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Presstv.

Такое заявление политик сделал после нападения 14 сентября дронов на нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии.

"Мы в боевой готовности. Мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь", - сказал Пенс.

Вице-президент также добавил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.

Он также сообщил, что госсекретарь Майк Помпео отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с официальными лицами относительно происшествия.

"Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими партнерами", - сказал Пенс, добавив, что Соединенные Штаты предпримут все меры для защиты своих союзников.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

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