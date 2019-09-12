Европарламент одобрил отсрочку Brexit

Ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства, говорится в резолюции Европарламента.

Великобритания может снова отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед ЕС. Об этом говорится в резолюции, одобренной Европарламентом в среду, 18 сентября.

За принятие документа высказались 544 депутата, против – 126, еще 38 воздержались.

"Европарламент поддержит продление сроков, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора, если будут причины и цель для этого, в частности (желание) избежать Brexit без сделки, провести парламентские выборы или референдум, отказаться от применения статьи 50 или заключить соглашение об условиях выхода", – говорится в резолюции.

Авторы документа подчеркнули, что это не должно сказаться на функционировании институтов ЕС. Они напомнили, что 9 сентября 2019 года парламент Великобритании принял закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября, при том, что официальная дата выхода на данный момент – 31 октября.

"В интересах Великобритании, а также ЕС провести Brexit упорядоченным образом, – отмечается в документе. – Ценность соглашения о выходе из ЕС заключается в юридической определенности для всех, кого затронет эта процедура, а также для максимально возможного обеспечения... "бэкстопа" на границе с Северной Ирландией, который при отсутствии согласованных решений или рабочей альтернативы защитит соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года – ред.) и мирный процесс".

Авторы резолюции подчеркивают, что "бэкстоп" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) является лишь временной мерой, и ему следует искать альтернативу в виде заключения новых договоренностей и применения современных технологий, которые помогут избежать появления физической границы с Ирландией и дополнительных проверок на ней.

Они также настаивают на том, что Великобритания должна представить соответствующие альтернативы в письменном виде, и выражают сожаление в связи с тем, что этого до сих пор не было сделано. Что касается политической декларации, которая обрисовывает контуры будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, то евродепутаты "демонстрируют желание трансформировать его в документ более формального и юридического характера".

"Новая декларация должна преследовать цель утвердить соглашение о столь тесной ассоциации между Соединенным Королевством и ЕС, что даже при отсутствии альтернативных договоренностей "бэкстоп" бы не потребовался", – указали депутаты.

Они добавили что, при благоприятном исходе, когда сделка между Лондоном и Брюсселем все же будет заключена, переходный период в экономических отношениях должен продлиться до 31 декабря 2020 года.

Депутаты отмечают, что итоговое соглашение должно подразумевать единственно возможный вариант урегулирования финансовых и юридических обязательств Лондона перед Брюсселем. Однако, "в случае выхода без сделки финансовые обязательства Великобритании по-прежнему сохранятся", гласит резолюция.

В ней также отмечается, что никакого переходного периода в экономических отношениях с ЕС при отсутствии полноценного соглашения не будет.

"Дальнейшие переговоры после выхода Великобритании из Евросоюза без сделки будут возможны только при условии соблюдения Лондоном своих обязательств и обещаний в отношении прав граждан, финансового урегулирования и Соглашения Страстной пятницы (благодаря которому стало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта – ред.) по всем пунктам", – указано в документе.

Ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства. В резолюции подчеркивается, что приостановка работы парламента по решению премьер-министра страны Бориса Джонсона до 14 октября лишь увеличивает вероятность соответствующего исхода.

Ранее на этой неделе Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

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