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Европарламент одобрил отсрочку Brexit

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Ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства, говорится в резолюции Европарламента.
"За" проголосовали 544 евродепутата
"За" проголосовали 544 евродепутата
Сайт Европарламента

Великобритания может снова отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед ЕС. Об этом говорится в резолюции, одобренной Европарламентом в среду, 18 сентября.

За принятие документа высказались 544 депутата, против – 126, еще 38 воздержались.

"Европарламент поддержит продление сроков, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора, если будут причины и цель для этого, в частности (желание) избежать Brexit без сделки, провести парламентские выборы или референдум, отказаться от применения статьи 50 или заключить соглашение об условиях выхода", – говорится в резолюции.

Авторы документа подчеркнули, что это не должно сказаться на функционировании институтов ЕС. Они напомнили, что 9 сентября 2019 года парламент Великобритании принял закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября, при том, что официальная дата выхода на данный момент – 31 октября.

"В интересах Великобритании, а также ЕС провести Brexit упорядоченным образом, – отмечается в документе. – Ценность соглашения о выходе из ЕС заключается в юридической определенности для всех, кого затронет эта процедура, а также для максимально возможного обеспечения... "бэкстопа" на границе с Северной Ирландией, который при отсутствии согласованных решений или рабочей альтернативы защитит соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года – ред.) и мирный процесс".

Авторы резолюции подчеркивают, что "бэкстоп" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) является лишь временной мерой, и ему следует искать альтернативу в виде заключения новых договоренностей и применения современных технологий, которые помогут избежать появления физической границы с Ирландией и дополнительных проверок на ней.

Они также настаивают на том, что Великобритания должна представить соответствующие альтернативы в письменном виде, и выражают сожаление в связи с тем, что этого до сих пор не было сделано. Что касается политической декларации, которая обрисовывает контуры будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, то евродепутаты "демонстрируют желание трансформировать его в документ более формального и юридического характера".

"Новая декларация должна преследовать цель утвердить соглашение о столь тесной ассоциации между Соединенным Королевством и ЕС, что даже при отсутствии альтернативных договоренностей "бэкстоп" бы не потребовался", – указали депутаты.

Они добавили что, при благоприятном исходе, когда сделка между Лондоном и Брюсселем все же будет заключена, переходный период в экономических отношениях должен продлиться до 31 декабря 2020 года.

Депутаты отмечают, что итоговое соглашение должно подразумевать единственно возможный вариант урегулирования финансовых и юридических обязательств Лондона перед Брюсселем. Однако, "в случае выхода без сделки финансовые обязательства Великобритании по-прежнему сохранятся", гласит резолюция.

В ней также отмечается, что никакого переходного периода в экономических отношениях с ЕС при отсутствии полноценного соглашения не будет.

"Дальнейшие переговоры после выхода Великобритании из Евросоюза без сделки будут возможны только при условии соблюдения Лондоном своих обязательств и обещаний в отношении прав граждан, финансового урегулирования и Соглашения Страстной пятницы (благодаря которому стало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта – ред.) по всем пунктам", – указано в документе.

Ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства. В резолюции подчеркивается, что приостановка работы парламента по решению премьер-министра страны Бориса Джонсона до 14 октября лишь увеличивает вероятность соответствующего исхода.

Ранее на этой неделе Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Великобритания, Европарламент, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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