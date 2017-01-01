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В Финляндии подростка подозревают в планировании теракта

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Семнадцатилетний фин принял ислам и, по данным спецслужб США, планировал теракт во время чемпионата мира.
Юноша находится под контролем полиции (архивное фото)
Юноша находится под контролем полиции (архивное фото)
Политека

Житель Финляндии планировал совершить теракт во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в городе Лахти в 2017 году. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал MTV3.

Речь идет о 17-летнем финне по национальности, жителе Лахти, который ранее принял ислам. По данным СМИ, о его планах финским властям сообщила разведка США. Отмечается, что американские спецслужбы отследили его активность в интернете - намерение устроить теракт на городском стадионе он обсуждал в интернете с подругой.

Юноша был задержан, однако никаких обвинений против него не выдвинуто. По словам экспертов, это произошло потому, что его планы так и не перешли в стадию подготовки. По финским законам, подготовка теракта преследуется по закону.

Молодой человек продолжает находиться на контроле властей.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти проходил с 22 февраля по 5 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что террористы в Европе пытались применить биологические вещества.

Также стало известнол, что полиция задержала людей, планировавших теракт на саммите G7.

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Теги: США, теракт, Финляндия, Ислам, подросток
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Источник: korrespondent.net

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