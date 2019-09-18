В Польше задержали украинца, на лодке возившего мигрантов в Британию

Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию.

Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира EPA/UPG

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В Польше местные пограничники задержали 34-летнего украинца, на которого ранее французскими властями был выдан европейский ордер на арест.

Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, передает “Польское радио“.

Мужчину задержали в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, ехавшего из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Украинца подозревают в участии в преступной группе, перевозившей на лодке через Ла-Манш иммигрантов из Франции в Великобританию. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

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Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. “Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого развития событий“, - сказала она.

С начала 2019 года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, разыскиваемых польскими властями и правоохранительными органами других европейских стран.

Как сообщалось 16 сентября, в Польше поймали двух “СБУшников“ на контрабанде янтаря.

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