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В Польше задержали украинца, на лодке возившего мигрантов в Британию

Комментариев: 3
Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию.
Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира
Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира
EPA/UPG

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В Польше местные пограничники задержали 34-летнего украинца, на которого ранее французскими властями был выдан европейский ордер на арест. 

Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, передает “Польское радио“.

Мужчину задержали в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, ехавшего из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Украинца подозревают в участии в преступной группе, перевозившей на лодке через Ла-Манш иммигрантов из Франции в Великобританию. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

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Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. “Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого развития событий“, - сказала она.

С начала 2019 года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, разыскиваемых польскими властями и правоохранительными органами других европейских стран.

Как сообщалось 16 сентября, в Польше поймали двух “СБУшников“ на контрабанде янтаря.

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Теги: пограничники, Польша, Франция, мигранты, украинец
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Комментариев (3)
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T-REX2    18.09.2019, 15:58
Оценка:  -1
T-REX2
Вернуть в Украину,дать квартиру в Киеве и 100штук
Антибес    18.09.2019, 15:43
Оценка:  0
Антибес
Вот что безвиз животворящий делает!)))))
Кайдаш    18.09.2019, 15:39
Оценка:  -2
Кайдаш
"Я убью тебя, лодочник..." (С) )))
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