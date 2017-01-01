При пожаре в школе в Либерии погибли 26 детей

В результате пожара, который случился ночью, также погибли два учителя. Причины ЧП пока неизвестны.

В результате пожара в коранической школе в Либерии погибли по меньшей мере 26 детей и двое учителей, сообщает агентство Франс Пресс в среду, 18 сентября.

ЧП произошло в пригороде столицы страны Монрови в ночь на среду. Причины возгорания пока не уточняются.

"Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии", - принес написал президент страны Джордж Веа в Twitter. Ранее сообщалось, что киевлянин обстрелял пожарных , прибывших тушить его дом.

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