“Жертва шанхайского образования”: В Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств учителя

Активист и мать погибшего просить Министерство иностранных дел вмешаться в это дело.

В Шанхае 13-летний Иван Лю из украинско-китайской семьи покончил жизнь самоубийством из-за постоянных издевательств со стороны школьного учителя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Владимир Бойко.

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Мужчина опубликовал шокирующие детали инцидента и письмо Елены Артеменко, матери погибшего мальчика. Женщина просит МИД Украины не допустить закрытия уголовного дела по факту доведения до суицида.

Оказывается, 6 сентября 13-летний Иван Лю выбросился из окна собственной квартиры на 13 этаже в городе Шанхай. На руке парень написал иероглифами “жертва шанхайского образования”.

Полицейские, которые прибыли на вызов, отказались документировать факты, которые указывали на то, что парня подтолкнул к суициду учитель. Между тем, отец мальчика заставил их это сделать.

Педагог из средней школы района Пудун города Шанхай учитель Чжан методично издевался над Иваном Лю, страдали и другие ученики. Год назад девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за неоднократных унижений. Педагог Чжан мог вышибить стул из-под ученика Ивана Лю, неоднократно бил подростка, толкал его рюкзак, а в апреле 2019 даже душил мальчика. Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантирует, что с Иваном Лю ничего не случится, - сказано в сообщении.

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Родители мальчика обратились в посольство. В свою очередь, власти Китая пообещали, что будет проведено объективное расследование. Между тем, родителям мальчика постоянно пытаются впихнуть документы о закрытии уголовного дела. Им даже отказываются отдавать свидетельство о смерти сына. Документ семье погибшего дадут после того, как они откажутся от претензий к представителям системы образования.

Родители бессмысленно пытаются инициировать честное расследование. Просят вмешаться Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, под Тернополем 14-летняя девочка повесилась после прочтения культового романа. Подробности смерти школьницы рассказали ее подруги и полиция.

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