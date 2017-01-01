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Трамп нашел замену Болтону

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Новым советником президента США по национальной безопасности станет Роберт О'Брайен, который сейчас работает в Госдепе.
Трамп больше недели выбирал замену Болтону
Трамп больше недели выбирал замену Болтону

Президент США Дональд Трамп решил назначить своим новым помощником по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который сейчас является спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента. 

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал Трамп в Twitter в среду, 18 сентября.

Напомним, 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности. Американский президент заявил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. 

Трамп раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

 

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Теги: США, советник, Трамп, Дональд Трамп, советник президента, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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