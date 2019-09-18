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Эр-Рияд показал, чем атаковали нефтяные объекты

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Саудовские военные убеждены, что атака дронов на нефтеперерабатывающий завод осуществлялась Ираном.
Для атаки использовали 18 дронов и 7 ракет
Для атаки использовали 18 дронов и 7 ракет
U.S. government/Digital Globe via AP

Саудовская Аравия в среду, 18 сентября, предъявила обломки дронов и хвостовые части ракет, которые были использованы в ходе атак на нефтяные объекты королевства в ночь на 14 сентября. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya перед началом пресс-конференции, которую проводитофициальный представитель Минобороны страны Турки аль-Малики.

По версии Аль-Малики, при атаках было использовано 18 беспилотников с продвинутой системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет.

"Четыре крылатые ракеты были использованы для атаки на завод в Хурайсе - они были запущены с севера на юг на расстояние 700 км, еще три ракеты не достигли своей цели. Нападение не могло быть осуществлено из Йемена, как утверждает иранский режим: направление атак указывает на то, что оно произошло не из Йемена", - заявил представитель Минобороны.

"Все фрагменты с места атак, которые были обнаружены и проанализированы, указывают на Иран", - подчеркнул аль-Малики.

"Мы поделились результатами расследования с нашими союзниками", - добавил он.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. 

Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ.

 

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Теги: нефть, Иран, Саудовская Аравия, атака, НПЗ, дрон, нефтепродукты
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Источник: korrespondent.net

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