В Москве полицейские устроили перестрелку в метро

Правоохранители в людном месте пытались задержать на взятке коллегу и были обстреляны.

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро Рязанский проспект.

Как сообщает столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Напомним, сегодня вечером в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации он сдался и был задержан.

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