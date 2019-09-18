В Москве полицейские устроили перестрелку в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро Рязанский проспект.
Как сообщает столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
Напомним, сегодня вечером в Киеве военнослужащий захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации он сдался и был задержан.
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