В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: есть жертвы

Стрельба произошла в пригородном районе Уилмингтоне. Жертвой вооруженной атаки стала девушка.



В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, сообщает телеканал NBC.

Предварительно, жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.

Полиция разыскивает стрелка.



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Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.

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