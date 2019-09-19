В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: есть жертвы
Стрельба произошла в пригородном районе Уилмингтоне. Жертвой вооруженной атаки стала девушка.
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, сообщает телеканал NBC.
Предварительно, жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина, они госпитализированы.
Полиция разыскивает стрелка.
В США подросток расстрелял свою семью
Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.
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