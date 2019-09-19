Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп 18 сентября побывал на границе с Мексикой в штате Калифорния.



Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой, сообщает

Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой, сообщает The Hill

После проведенной пресс-конференции американский лидер подошел к стене и расписался на ней маркером. При этом Трамп отметил, что стена сильно нагрелась от палящего солнца.



"Можно жарить яичницу на этой стене", – сказал американский лидер.



В личном аккаунте Трампа в Twitter появилось видео, как он жмет руки военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографов.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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