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Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

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Американский президент Дональд Трамп 18 сентября побывал на границе с Мексикой в штате Калифорния.

Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой, сообщает The Hill.
 
После проведенной пресс-конференции американский лидер подошел к стене и расписался на ней маркером. При этом Трамп отметил, что стена сильно нагрелась от палящего солнца.
 
"Можно жарить яичницу на этой стене", – сказал американский лидер.
 
В личном аккаунте Трампа в Twitter появилось видео, как он жмет руки военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографов.



Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 

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Теги: США, видео, Мексика, стена, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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