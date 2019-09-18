Из-за пожара произошли небольшие взрывы, в результате одного из которых загорелась пожарная машина.

По меньшей мере семь человек, включая двух пожарных, были ранены в среду, 18 сентября, при пожаре на химическом заводе в Стамбуле. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление мэра города.

Отмечается, что спасатели получили ранения из-за того, что огромный металлический фрагмент стены здания упал на грузовик, в котором находилась пожарная бригада.

Кроме того, пять других пожарных серьезно пострадали от дыма, и были немедленно направлены в близлежащую больницу на лечение.

Возгорание произошло на химическом заводе в промышленной зоне Орханлы в районе Тузла в азиатской части Стамбула.

С огнем боролись 138 человек и 48 единиц спецтехники. Из-за пожара на заводе произошли небольшие взрывы, в результате одного из которых загорелась пожарная машина. Автомобили, припаркованные на стоянке завода, также сгорели.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле при пожаре пострадали семь человек

Накануне сообщалось, что в результате пожара в коранической школе в Либерии погибли по меньшей мере 26 детей и двое учителей.

Также стало известно, что на Тернопольщине произошел крупный пожар на предприятии по производству подсолнечного масла

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