У берегов Мексики сформировался ураган Лорена

Ураган находится в 55 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо и движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с.

Вид на ураган из космоса (архивное фото) NASA

Ураган Лорена сформировался в Тихом океане и движется к побережью Мексики. Об этом накануне сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Лорена сейчас находится в 55 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо в штате Колима и движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет около 33,3 м/с.

Ожидается, что Лорена вызовет сильный ветер и проливные дожди на мексиканском побережье.

Напомним, тысячи жителей Бермудских островов отключены от электроснабжения из-за технического сбоя на фоне приближающегося к региону урагана Умберто.

Ранее сообщалось, что максимальные порывы ветра циклона Умберто, образовавшегося у восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов.

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