Боялась умереть молодой: Порнозвезда найдена мертвой в США

Тело Джеймс было обнаружено в ее доме в долине Сан-Фернандо.

Джеймс страдала от болезней и боялась, что умрет молодой Wikipedia.org

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В США в возрасте 43 лет скончалась известная порноактриса и модель Джессика Джеймс.

Об этом в среду, 18 сентября, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело Джеймс было обнаружено другом в ее доме в долине Сан-Фернандо. Мужчина зашел в дом и обнаружил женщину без сознания. Причина смерти не сообщается, однако, по данным источников издания, в доме женщины нашли большое количество лекарств от судорог. Предполагается, что порноактриса могла умереть из-за остановки сердца.

Джессика Джеймс начала карьеру в 2002 году. На ее счету свыше 279 фильмов для взрослых.

Местные СМИ пишут, что она была мертва “по крайней мере, 12 часов“. На связь со знакомыми и родственниками она не выходила около шести дней.

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“У нее было много проблем со здоровьем, у нее были припадки в течение последних шести месяцев - она принимала лекарства от припадков“, - сказал ее друг.

Он не исключил, что припадок мог произойти и перед смертью. Мужчина добавил, что Джеймс страдала от болезней и боялась, что умрет молодой.

“За последние полгода у нее были так плохо со здоровьем, столько проблем со спиной, нервной системой, припадки. Я просто ждал. Это был вопрос времени. Она была так молода“, - сказал он.

Как сообщалось 12 августа, в Москве умерла известная украинская модель Playboy.

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