Якутский шаман хотел "изгнать Путина": Его задержали сотрудники спецслужб

В Бурятии правоохранители задержали якутского шамана Александра Габышева.

Против шамана может быть возбуждено дело по статье “Организация экстремистского сообщества“ RFE RL

Якутского шамана Александра Габышева, который полгода назад пешком отправился в Москву с целью “изгонять Путина“, задержали некие силовики без опознавательных знаков на границе Бурятии и Иркутской области в более чем 4 тысячах километров от столицы России. “Спецоперация“ была проведена ночью 19 сентября.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на одного из сторонников шамана.

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Ночью к лагерю возле поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана забрали его и тележку и увезли в неизвестном направлении.

По данным издания Znak.com, “приехали два автобуса с полицией, скрутили [шамана] и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ“.

“Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой“, - рассказал один из сторонников шамана в видео опубликованном на Youtube.

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По словам очевидцев, понять, кто именно совершил задержание, было невозможно, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения. В руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехало около сорока человек. Они также перекрыли трассу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений, положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

Предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье “Организация экстремистского сообщества“.

Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

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“По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза. В региональном МВД корреспонденту нашего сайта отказались комментировать задержание шамана. В Следственном комитете Бурятии заявили, что не имеют отношения к его задержанию“, - отмечает издание.

Напомним, 7 мая 2018 года бессменный президент РФ Владимир Путин заступил на свой четвертый срок на должности главы государства.



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