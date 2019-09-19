В Черногории арестовали лидеров пророссийской партии
В Черногории суд арестовал руководителей пророссийской партии "Настоящая Черногория", которые были задержаны накануне запланированной ими акции протеста перед черногорской прокуратурой.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Vijesti.
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Партийные активисты собирались провести акцию из-за обнародованных записей разговоров, которые якобы свидетельствуют о причастности руководства прокуратуры к коррупции. Но оппозиционеров обвинили в нарушении закона об общественном порядке.
Вместе с лидером партии Марко Милачичем также были арестованы секретарь "Настоящей Черногории" Владислав Дайкович и член партии Драгое Влахович.
Последняя протестная акция в Подгорице состоялась накануне суда над организаторами попытки государственного переворота в мае в этом году. Тогда оппозиционеры сожгли чучело главного обвинителя на процессе, специального прокурора Миливое Катнича.
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Стоит отметить, Милачич в прошлом году баллотировался в президенты Черногории.
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