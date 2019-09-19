Отец больного ребенка отругал Бориса Джонсона за показуху перед прессой

Джонсон приехал в больницу в сопровождении прессы, когда на него налетел с упреками отец больной девочки и обвинил его в развале здравоохранения.

Премьера Британии Бориса Джонсона во время визита в больницу отругал отец больного ребенка, который сказал ему, что Госслужба здравоохранения уничтожена, а Джонсон приехал в больницу только ради возможности предстать перед прессой. Об этом сообщает Politico в четверг, 19 сентября.

Британский премьер-министр был в замешательстве и сказал: "Ну, на самом деле прессы здесь нет", несмотря на то, что событие освещали большинство британских СМИ. Тогда отец указал на журналистов и камеры, сказав: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"

"What do you mean there's no press here, who are these people?"



The father of a sick child tells Boris Johnson during a hospital visit that "the NHS has been destroyed... and now you come here for a press opportunity". pic.twitter.com/eN7L9p2fsN — Channel 4 News (@Channel4News) September 18, 2019

Разъяренным мужчиной был Омар Салем, лейбористское активист, проводивший кампанию против Brexit. Он сказал, что объяснил Джонсону "часть моей мысли о том, как он управляет NHS, на основе опыта моей 7-дневной дочери, которой часами пренебрегали прошлой ночью".

По его словам, команда в отделении неотложной помощи в университетской больнице Whipps Cross в Лондоне "была замечательной", но врача семья не могла дождаться часами.

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что Салем, разумеется, "очень нервничал", и премьер-министр "не собирается прятаться от этих обстоятельств, когда он делает такие визиты, и, очевидно, стремится поговорить с людьми, посопереживать и увидеть, чем он может помочь", - сообщает The Guardian.

Напомним, что ранее британский премьер отменил пресс-конференцию в Люксембурге из-за протеста: протестующие начали играть Симфонию №9 Антонина Дворжака и премьеру Люксембурга пришлось проводить пресс-конференцию в одиночестве рядом с пустым подиумом, где должен был стоять Джонсон, и британским флагом.

Такде сообщалось, что британское издание The Sun опубликовало фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представлен, как известный супергерой комиксов и фильмов Халк. Такое сравнение для себя придумал сам Джонсон, заявив, что Британия освободится от "наручников ЕС, как невероятный Халк".

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