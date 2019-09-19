Трамп: Скалолазы не смогли перелезть стену на границе с Мексикой

Американский президент расхвалил строящуюся стену на границе между США и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стену на границе между США и Мексикой протестировали скалолазы, но не смогли перебраться на другую сторону. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"У нас были скалолазы... и они испытывали разные виды стен... Они не смогли перебраться за эту стену", - сказал президент, имея ввиду недавно построенный участок стены в Калифорнии.

Президент подчеркнул, что одной из важных особенностей новой стены была возможность увидеть, что находится за ней. Возводимая стена состоит из отдельно стоящих металлических планок, позволяющих свободно смотреть за другую сторону ограждения.

Трамп во время визита в Калифорнию посетил населенный пункт Отей Меса, расположенный на границе с Мексикой. Там он осмотрел пограничную стену и оставил на одной из планок свою подпись.

"На этой стене можно жарить яичницу", - заметил президент. Стена сделана из материала, поглощающего тепло.

В районе, где побывал Трамп, проводится замена уже существовавшего участка стены протяженностью 22,5 км.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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