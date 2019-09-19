Во Франции по городу гуляла черная пантера

Полиция оцепила территорию вокруг дома, по крыше которого гуляло животное.

Во Франции в городе Армантьер неподалеку Лилля по крыше жилого дома гуляла черная пантера. Об этом сообщает издание La Voix du Nord.

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Жильцы дома около часа наблюдали за тем, как опасное дикое животное гуляло по крыше. На место инцидента немедленно вызвали сотрудников полиции. Копы оцепили территорию вокруг дома, опасаясь того, что животное прыгнет вниз из здания.

Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары обезвредили с помощью дротика со снотворным.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX — antonbundle (@antonbundle) 18 вересня 2019 р.

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Оказалось, что пантера была домашней и не агрессивной. Вероятнее всего, она просто сбежала из дома своих хозяев через окно.

Когти черной пантеры были подрезаны, но в целом, констатировали ветеринары, она хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.

Напомним, во Франции поймали ламу, несколько дней гулявшую по городу. Операция по поимке животного проходила с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на близлежащей трассе.

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