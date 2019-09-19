Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции по городу гуляла черная пантера

Комментариев: 1
Полиция оцепила территорию вокруг дома, по крыше которого гуляло животное.
Пантеру обезвредили снотворным
Пантеру обезвредили снотворным
twitter.com/antonbundle

Во Франции в городе Армантьер неподалеку Лилля по крыше жилого дома гуляла черная пантера. Об этом сообщает издание La Voix du Nord.

Читай также: В Мексике ручная львица растерзала хозяина

Жильцы дома около часа наблюдали за тем, как опасное дикое животное гуляло по крыше. На место инцидента немедленно вызвали сотрудников полиции. Копы оцепили территорию вокруг дома, опасаясь того, что животное прыгнет вниз из здания.

Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары обезвредили с помощью дротика со снотворным.

Читай также: В Москве лось убегал от полицейских и чуть не утонул в пруду

Оказалось, что пантера была домашней и не агрессивной. Вероятнее всего, она просто сбежала из дома своих хозяев через окно.

Когти черной пантеры были подрезаны, но в целом, констатировали ветеринары, она хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.

Напомним, во Франции поймали ламу, несколько дней гулявшую по городу. Операция по поимке животного проходила с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на близлежащей трассе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: пантера, Франция, дикое животное
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
T-REX2    19.09.2019, 17:45
Оценка:  0
T-REX2
По улицам ходила
Большая крокодила,
Она, она голодная была.
Во рту она держала
Кусочек одеяла,
И думала она,
Что это ветчина.
Увидела француза
И — хвать его за пузо!
Она, она
Голодная была.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь