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Минобороны показало бой миротворцев в ДР Конго

Комментариев: 2
Украинские миротворцы на вертолетах нанесли удар по базе боевиков в провинции Южное Киву.
Минобороны показало бой миротворцев в ДР Конго
Минобороны Украины

Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 нанесли удар по укреплением повстанцев в джунглях Демократической республики Конго, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщают в Минобороне, на днях, в связи с обострением ситуации на юге Конго, два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву. 

Задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

 

Также отмечается, что в конце июня экипажи Ми-24 были привлечены к проведению боевой операции сил Миссии ООН под кодовым названием "Гера".

Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из незаконных вооруженных формирований в провинции Итури, которые долго время терроризировали местное население.

Напомним, в июле Украина впервые направила миротворцев в Мали. В составе многопрофильной интегрированной Миссии ООН будет пока пять украинских специалистов.

 

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Теги: Украина, Миротворцы, Минобороны, видео, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Адекваты    19.09.2019, 17:42
Оценка:  -3
Адекваты
Миротворцы имеют право бомбить????Тогда называйте их Карателями.
PINKIPAU    19.09.2019, 18:08
Оценка:  -1
PINKIPAU
Спроси у Путина про Алеппо. Он там так намиротворил, до сих пор на том свете проклинают.
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