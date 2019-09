В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе

В Стамбуле в четверг, 19 сентября, произошел мощный взрыв на химзаводе, пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, сообщает BBC.

Как сообщается, сначала возник пожар, повлекший взрыв одного из металлических баков. В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ожоги, также пострадали двое пожарных. О жертвах инцидента пока не сообщали.

Пока неизвестно, что именно вызвало пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.

Huge explosion at Turkish chemical factory sends a metal tank flying into the air



[tap to expand] https://t.co/mTKVx6MaVA pic.twitter.com/FpM41AcpeA