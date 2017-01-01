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В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе

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В результате взрыва пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, о жертвах не сообщается.

В Стамбуле в четверг, 19 сентября, произошел мощный взрыв на химзаводе, пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, сообщает BBC.

Как сообщается, сначала возник пожар, повлекший взрыв одного из металлических баков. В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ожоги, также пострадали двое пожарных. О жертвах инцидента пока не сообщали.

Пока неизвестно, что именно вызвало пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.

В конце лета мощный взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона.

Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории. Взорвался резервуар с кислотой. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.

 

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Теги: Турция, взрыв, пожар, Стамбул, химический завод
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Источник: korrespondent.net

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