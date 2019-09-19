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В Венесуэле прогремел взрыв: есть пострадавшие

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Взрыв произошел в ресторане в Каракасе. По меньшей мере два человека госпитализированы с ожогами.
Взрыв в Венесуэле: двое пострадавших
Взрыв в Венесуэле: двое пострадавших
twitter.com/lysaurafuentes

В столице Венесуэлы Каракасе прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает местная газета El Nacional в четверг, 19 сентября.

Инцидент произошел в четверг утром, в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Власти начали расследование инцидента.

Напомним, что ранее в течение одного дня в Афганистане произошло два теракта, в которых около 50 человек погибли и около 80 были травмированы.

Также сообщалось, что в Турции при взрыве на дороге погибли семь человек. Взрыв произошел во время проезда транспортного средства, перевозившего работников лесного хозяйства.

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Теги: Венесуэла, взрыв, пострадавшие, Каракас
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alcoolique    19.09.2019, 22:12
Оценка:  0
Alcoolique
ЦРУ шалят)
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