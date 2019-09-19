В Венесуэле прогремел взрыв: есть пострадавшие

Взрыв произошел в ресторане в Каракасе. По меньшей мере два человека госпитализированы с ожогами.

В столице Венесуэлы Каракасе прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает местная газета El Nacional в четверг, 19 сентября.

Инцидент произошел в четверг утром, в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Власти начали расследование инцидента.

#19Sep Fuerte explosi'on en reconocido establecimiento de comida de la calle New York de las Mercedes, deja un herido que fue trasladado al hospital Domingo Luciani. Las autoridades se encuentran en el lugar. Fotos: Cortes'ia #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/sVRSfyMKIy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 19, 2019

Напомним, что ранее в течение одного дня в Афганистане произошло два теракта, в которых около 50 человек погибли и около 80 были травмированы.

Также сообщалось, что в Турции при взрыве на дороге погибли семь человек. Взрыв произошел во время проезда транспортного средства, перевозившего работников лесного хозяйства.

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