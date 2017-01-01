США выдворяют из страны двух дипломатов Кубы

Вашингтон считает, что кубинские сотрудники при ООН связаны с деятельностью, наносящей вред нацбезопасности страны.

Из США выдворят двух дипломатов Кубы при ООН Getty Images

Власти США выдворяют из страны двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, (они) также ограничены в пребывании на Манхэттене", - указала Ортэгус.

По ее словам, Вашингтон всерьез воспринимает "все возможные посягательства на национальную безопасность США".

При этом представитель Госдепа не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet