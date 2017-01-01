Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США выдворяют из страны двух дипломатов Кубы

Комментариев: 0
Вашингтон считает, что кубинские сотрудники при ООН связаны с деятельностью, наносящей вред нацбезопасности страны.
Из США выдворят двух дипломатов Кубы при ООН
Из США выдворят двух дипломатов Кубы при ООН
Getty Images
 
Власти США выдворяют из страны двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
 
"После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, (они) также ограничены в пребывании на Манхэттене", - указала Ортэгус.
 
По ее словам, Вашингтон всерьез воспринимает "все возможные посягательства на национальную безопасность США".
 
При этом представитель Госдепа не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.
 
Напомним, в 2017 году Госдепартамент принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями "акустических атак" против американцев в Гаване.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Куба, дипломат, госдепартамент США, Госдеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь