Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро: Трамп ненавидит латиноамериканские народы

Комментариев: 0
Венесуэльский лидер подчеркнул, что особую ненависть президент США испытывает к народу его страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть испытывает к венесуэльцам. Об этом он заявил в интервью RT, которое было опубликовано 19 сентября.
 
"Я открыто говорю это здесь: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю", - подчеркнул Мадуро.
 
Он также сравнил поведение Трампа, который "выплескивает ненависть на народ Венесуэлы", с Гитлером.
 
Ранее Мадуро назвал "Гитлером нашего времени" президента Бразилии Жаира Болсонару.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства его признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.

Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Латинская Америка, Венесуэла, ненависть, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь