Мадуро: Трамп ненавидит латиноамериканские народы

Венесуэльский лидер подчеркнул, что особую ненависть президент США испытывает к народу его страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть испытывает к венесуэльцам. Об этом он заявил в интервью RT , которое было опубликовано 19 сентября.

"Я открыто говорю это здесь: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю", - подчеркнул Мадуро.

Он также сравнил поведение Трампа, который "выплескивает ненависть на народ Венесуэлы", с Гитлером.

Корреспондент.net , 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства его Как сообщал, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства его признали США , Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet