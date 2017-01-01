В Конгрессе США утвердили $250 млн помощи Украине

Выделение средств будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Штатах 1 октября.

Палата представителей Конгресса США в четверг, 19 сентября, одобрила выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС

Отмечается, что соответствующий пункт был прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США 1 октября.

Ожидается, что Сенат рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. По мнению экспертов, сенаторы также одобрят документ, и он в итоге попадет на подпись к американскому лидеру Дональду Трампу.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине . На время ревизии средства были заморожены.

Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

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