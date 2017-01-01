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В Конгрессе США утвердили $250 млн помощи Украине

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Выделение средств будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Штатах 1 октября.
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Палата представителей Конгресса США в четверг, 19 сентября, одобрила выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС.
 
Отмечается, что соответствующий пункт был прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.
 
В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США 1 октября.
 
Ожидается, что Сенат рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. По мнению экспертов, сенаторы также одобрят документ, и он в итоге попадет на подпись к американскому лидеру Дональду Трампу. 
 
Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.
 
Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

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Теги: США, Украина-США, конгресс, финансирование, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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