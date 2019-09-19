Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчина выбросился из окна офиса Facebook

Комментариев: 0
Сотрудник компании совершил самоубийство, выпрыгнув с четвертого этажа здания в городе Менло-Парк.
В штаб-квартире Facebook покончил с собой мужчина
В штаб-квартире Facebook покончил с собой мужчина
 
В здании американской компании Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния) покончил с собой мужчина. Об этом 19 сентября сообщили в местной полиции.
 
Отмечается, что приблизительно в 11.30 (21.30 по киевскому времени) четверга в управление полиции Менло-Парка поступила информация о том, что мужчина выпрыгнул с четвертого этажа здания.
 
Полицейские и пожарные выехали на место происшествия, обнаружив пострадавшего без сознания. Ему оказали первую медицинскую помощь, однако в итоге мужчина скончался.
 
По словам правоохранителей, речь идет об "очевидном самоубийстве". Имя погибшего не разглашается.
 
По данным CNBС, в Facebook подтвердили смерть сотрудника. 
 
Напомним, штаб-квартира и головной офис Facebook расположены в Менло-Парке. Компания является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 миллиарда пользователей.
 
Ранее сообщалось, что в Неваде заключенный Скотт Дозьер не выдержал 11-летнего ожидания смертной казни и покончил с собой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, самоубийство, Facebook, офис, самоубийца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь