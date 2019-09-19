Мужчина выбросился из окна офиса Facebook
Сотрудник компании совершил самоубийство, выпрыгнув с четвертого этажа здания в городе Менло-Парк.
В здании американской компании Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния) покончил с собой мужчина. Об этом 19 сентября сообщили в местной полиции.
Отмечается, что приблизительно в 11.30 (21.30 по киевскому времени) четверга в управление полиции Менло-Парка поступила информация о том, что мужчина выпрыгнул с четвертого этажа здания.
Полицейские и пожарные выехали на место происшествия, обнаружив пострадавшего без сознания. Ему оказали первую медицинскую помощь, однако в итоге мужчина скончался.
По словам правоохранителей, речь идет об "очевидном самоубийстве". Имя погибшего не разглашается.
По данным CNBС, в Facebook подтвердили смерть сотрудника.
Напомним, штаб-квартира и головной офис Facebook расположены в Менло-Парке. Компания является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 миллиарда пользователей.
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