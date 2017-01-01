В МИД Кубы назвали клеветой обвинения США против дипломатов

Вашингтон хочет спровоцировать скандал, который может привезти к серьезным последствиям, подчеркнули в Гаване.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил высылку из США дипломатов страны, работавших при ООН. Об этом в пятницу, 20 сентября, глава кубинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter

"Я категорически осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей. Это грубая клевета, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом", - заявил кубинский министр.

Он подчеркнул, что высылка двух дипломатов "преследует цель спровоцировать дипломатический конфликт , который может привести к закрытию посольств с обеих сторон, ужесточить еще больше блокаду и создать напряжение между двумя странами".

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