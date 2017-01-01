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В МИД Кубы назвали клеветой обвинения США против дипломатов

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Вашингтон хочет спровоцировать скандал, который может привезти к серьезным последствиям, подчеркнули в Гаване.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
 
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил высылку из США дипломатов страны, работавших при ООН. Об этом в пятницу, 20 сентября, глава кубинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
 
"Я категорически осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей. Это грубая клевета, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом", - заявил кубинский министр.
 
Он подчеркнул, что высылка двух дипломатов "преследует цель спровоцировать дипломатический конфликт , который может привести к закрытию посольств с обеих сторон, ужесточить еще больше блокаду и создать напряжение между двумя странами".
 
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США выслают из страны двух кубинских дипломатов за действия против национальной безопасности. 

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Теги: США, Куба, дипломат, МИД, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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