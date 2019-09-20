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У США готов план прорыва системы ПВО Калининграда

Комментариев: 7
Вооруженные силы США в случае необходимости смогут преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде.
Генерал Джеффри Харриган
Генерал Джеффри Харриган

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему ПВО Калининграда.

Об этом сообщает Breaking Defense.

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"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить Калининградскую IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - подчеркнул Харриган.
 
По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.
 
"Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", - указал военный.
 
Харриган не раскрыл подробности этих планов, однако, по мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой вдали от остальной России, делает его весьма уязвимой целью.
 

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Как пишет Breaking Defense, в случае угрозы со стороны РФ будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
 
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Россия активизировала строительство военных объектов в Калининградской области, вблизи границы с Польшей.
 
Также в июле РФ впервые развернула ракетный комплекс в Арктике.
 
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Теги: Россия, США, Калининград, ПВО
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Комментариев (7)
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VVTF2wtf_uebok    20.09.2019, 09:15
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Тупые пиндосы могут только шляпу пососать, кто сейчас будет ваевать, тупые негры жрущие сраные маки?))))))
Ponadyser    20.09.2019, 09:06
Оценка:  -1
Ponadyser
Если пиндосы нападут на РФ, то не станет больше пиндосии. Путин ведь говорил, что без России нам этот мир не нужен.
Кайдаш    20.09.2019, 08:09
Оценка:  +2
Кайдаш
Станет Калининград снова Кенигсбергом. Аннексировать, так аннексировать, хуле..
Ponadyser    20.09.2019, 09:03
Оценка:  -1
Ponadyser
Клайпеда снова станет Мемелем, Гданьск - Данцигом, а Щецин - Штеттином... Львив - Лембергом....а Варшава снова простым уездным городом России... Згоден?
C!    20.09.2019, 08:06
Оценка:  +3
C!
Проверка хваленого ПВО ссср уже состоялась в 1988 г. Тогда мальчик Руст сел на своей "Сесне" на красной площади. Я сомневаюсь , что с тех времен боеготовность боеготовность преемника улучшилась.
Ponadyser    20.09.2019, 09:01
Оценка:  0
Ponadyser
Саудиты проверили хваленное ПВО пиндосов. Простые дроны расфуячили их нефтеперерабатывающие заводы.
Колишній-східняк    20.09.2019, 05:58
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не смешите ихние Искандеры.
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