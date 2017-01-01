Трамп провел встречу с главой Facebook
Американский лидер назвал приятной беседу с Марком Цукербергом. О ней не было объявлено заранее.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, провел встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.
"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", - написал Трамп.
Как отметил портал Axios, ранее в графике президента США эта встреча не значилась.
В пресс-службе Facebook указали, что разговор был конструктивным.
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в Конгрессе США. Он обсудил с политиками регулирование интернета.
Напомним, в прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе из-за скандала, в центре которого оказалась соцсеть.
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