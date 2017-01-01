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Трамп провел встречу с главой Facebook

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Американский лидер назвал приятной беседу с Марком Цукербергом. О ней не было объявлено заранее.
Дональд Трамп и Марк Цукерберг на встрече в Белом доме
Дональд Трамп и Марк Цукерберг на встрече в Белом доме
twitter.com/realDonaldTrump
 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, провел встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. 
 
"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", - написал Трамп.
 
Как отметил портал Axios, ранее в графике президента США эта встреча не значилась. 
 
В пресс-службе Facebook указали, что разговор был конструктивным.
 
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в Конгрессе США. Он обсудил с политиками регулирование интернета.
 
Напомним, в прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе из-за скандала, в центре которого оказалась соцсеть

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Теги: Белый Дом, Facebook, встреча, Трамп, Марк Цукерберг, Цукерберг, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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