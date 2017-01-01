Трамп провел встречу с главой Facebook

Американский лидер назвал приятной беседу с Марком Цукербергом. О ней не было объявлено заранее.

Дональд Трамп и Марк Цукерберг на встрече в Белом доме twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, провел встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", - написал Трамп.

Как отметил портал Axios , ранее в графике президента США эта встреча не значилась.

В пресс-службе Facebook указали, что разговор был конструктивным.

В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в Конгрессе США. Он обсудил с политиками регулирование интернета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet