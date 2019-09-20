Арабская коалиция начала операцию в Йемене

Военные уже уничтожили четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин.

Арабская коалиция начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда против "военных объектов". Об этом сообщает Al Arabiya в пятницу, 20 сентября.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что операция соответствует международному праву и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции.

По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства.

Ранее Турки аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали "неизбежный террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря".

Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, однако в Эр-Рияде считают, что атаки были осуществлены не из Йемена, а из Ирана.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда-Раббу Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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