В Вашингтоне произошла стрельба, есть жертвы

В столице США в пятницу, 20 сентября, произошла стрельба, в ходе которой один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию, сообщает телеканал Fox 5.

Отмечается, что на место происшествия прибыли служба скорой помощи и полиция.

Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия на данный момент не сообщают.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2