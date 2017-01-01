Всемирная акция в защиту климата пройдет в 160 странах

К демонстрантам в Нью-Йорке присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

Во многих странах мира в пятницу, 20 сентября, состоятся протестные акции в защиту климата. К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение Пятницы ради будущего (Fridays for future). По данным инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.

Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

В Германии запланировано более 500 акций и демонстраций. Организаторы ожидают сотни тысяч участников во всей стране. Немецкие власти намерены в этот же день рассмотреть пакет мер по защите климата.

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.

Акции против изменения климата под девизом Пятницы ради будущего начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

Весной 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира, а несколькими месяцами позже Грета получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International - звание Посол совести.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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