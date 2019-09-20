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Горящие дети орали, туристы из РФ снимали видео: ЧП на курорте Турции

Комментариев: 15
Дети из России стали жертвами огненного шоу.
Мальчикам 3,5 и 10 лет
Мальчикам 3,5 и 10 лет
E1RU

В отеле Club Paradiso в Турции на туристов вылили горящее масло, в результате чего ожоги получили несколько человек, в том числе и двое детей из России, которым 3,5 и 10 лет.

Об этом сообщает tsargrad.tv.

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ЧП случилось во время финального ужина в отеле повар допустил ошибку, и горящее масло полилось на присутствующих. Всего пострадали от огня восемь человек, трое из них были сразу госпитализированы. Среди них – два мальчика из Екатеринбурга (Россия).

По словам отца, один из его сыновей получил ожоги 2-й и 3-й степеней, у него обожжено 27% поверхности тела. Состояние второго мальчика менее тяжелое: обгорели рука и голова.

“Это был ад, вы не представляете, как ребенок орал, когда горел“, - рассказал отец детей.

По его словам, на помощь пострадавшим от горящего масла сразу бросились туристы из Германии и Голландии. А в это время россияне просто снимали происходящее на свои камеры.

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Пока оба ребенка еще несколько дней будут находиться в больнице под капельницами. После того как врачи дадут разрешение, семья сразу же вылетит обратно в Россию. В екатеринбургском аэропорту их встретит скорая помощь, и мальчиков доставят в ожоговый центр.

Всего пострадали от огня восемь человек
Всего пострадали от огня восемь человек
E1RU

Как сообщалось, в июле под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.

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Теги: Турция, Россия, дети, огонь, ожог, пожар, отель
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Комментариев (15)
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Lyonya-Space    20.09.2019, 10:50
Оценка:  0
Lyonya-Space
Писатели ниже, радующиеся горю детей (не важно это дети из раши, Гватемала, Франции), не юродствуйте!
Это же дети!
Кайдаш    20.09.2019, 10:48
Оценка:  -1
Кайдаш
"Чего детей спасать - бабы ещё нарожают"... Лишнехромосомные, я правильно передал суть Скрепы?
Шандор    20.09.2019, 10:38
Оценка:  -4
Шандор
"вы не представляете, как ребенок орал, когда горел"

Визжал, как сучка.
haarp    20.09.2019, 10:28
Оценка:  0
haarp
скаклы , там в соседней ветке 53 ребенка в Одессе отравились - пиздуйте туда.
ВыВсеВрети    20.09.2019, 10:38
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
кац(а)п, посмотри внимательно у тебя все в порядке!!!...или тебе носом нужно ткнуть?...дыб...мля!...))))))))
Letohradek    20.09.2019, 10:20
Оценка:  -3
Letohradek
Любопытно, когда снимали происходящее на телефоны, скандировали - "па-зор, па-зор ..."?
Asmo    20.09.2019, 10:12
Оценка:  0
Asmo
Что-то этот год особенно безжалостен для кацапский детей в Турции..
ВыВсеВрети    20.09.2019, 10:22
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
в Крым не?...
PINKIPAU    20.09.2019, 10:00
Оценка:  -5
PINKIPAU
Жареный кацап. Дайте два.
Зарин_и_Зоман    20.09.2019, 09:57
Оценка:  -4
Зарин_и_Зоман
Побольше ада!!!
ВыВсеВрети    20.09.2019, 10:21
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
их нравы!...
Зарин_и_Зоман    20.09.2019, 10:39
Оценка:  -2
Зарин_и_Зоман
Точно!
Ira0956    20.09.2019, 09:44
Оценка:  -9
Ira0956
Снимали, да? И где эе эти съемки? Где видео?
Брехливый бм
Russian-Troll    20.09.2019, 09:57
Оценка:  -8
Russian-Troll
Да и туристы из незалежной, чуть что сразу по русски начинают говорить и автоматически становятся русскими в глазах иностранцев
САНИТАР    20.09.2019, 10:22
Оценка:  +1
САНИТАР
Глаза раззуй, какой бм? источник tsargrad.tv пройдись к ним и спроси.
125375, Москва, ул. Тверская, д.7, этаж 5, помещение I, комната 37
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