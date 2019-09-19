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На Техас обрушился мощный шторм, есть жертвы

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Несколько человек утонули, около тысячи были эвакуированы из-за паводков, вызванных тропическим штормом.

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма Имельда погибли два человека. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает сообщает The Guardian.

Так, 19-летний мужчина утонул и получил поражение электрическим током, пытаясь спасти коня от паводка. Еще один мужчина в возрасте 40-50 лет утонул, когда пытался проехать на микроавтобусе через паводковые воды глубиной 2,5 метра вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне.

Сообщается, что в настоящее время в пострадавших районах ведется поисково-спасательная операция. Около тысячи людей были спасены и эвакуированы в приюты. В Хьюстоне было отменено или задержано более 900 авиарейсов.

В штате Техас объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Атлантике циклон Умберто усилился и получил статус урагана. Эпицентр стихии находится примерно в 320 км от побережья штата Флорида. 

А 1 сентября на Багамы обрушился ураган Дориан. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс. человек.

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Теги: США, видео, шторм, Техас, жертвы, паводок, паводки, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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