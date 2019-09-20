НАТО теряет преимущество над РФ – генерал США

Из-за своей беспечности в прошлом НАТО вынуждено наверстывать упущенное, действуя более стратегически.

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НАТО теряет преимущество над Россией, поэтому союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает “Голос Америки“.

Россия - конкурент, и преимущество НАТО над Россией сократилось, - заявил генерал.

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По словам Данфорда, главы оборонных ведомств стран-участниц Альянса “понимают это“, что и вылилось в новую стратегию, принятую НАТО в мае.

Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания, - сказал Данфорд.

Напомним, в США заявили, что у них готов план прорыва системы ПВО Калининграда.

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