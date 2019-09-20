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НАТО теряет преимущество над РФ – генерал США

Комментариев: 5
Из-за своей беспечности в прошлом НАТО вынуждено наверстывать упущенное, действуя более стратегически.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд
wikimedia.org

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НАТО теряет преимущество над Россией, поэтому союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает “Голос Америки“.

Россия - конкурент, и преимущество НАТО над Россией сократилось, - заявил генерал.

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По словам Данфорда, главы оборонных ведомств стран-участниц Альянса “понимают это“, что и вылилось в новую стратегию, принятую НАТО в мае.

Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания, - сказал Данфорд.

Напомним, в США заявили, что у них готов план прорыва системы ПВО Калининграда.

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Теги: США, НАТО, РФ, превосходство
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Комментариев (5)
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T-REX2    20.09.2019, 11:40
Оценка:  0
T-REX2
Чего очкуешь?Вся прибалтика как набросится на Россию,места им будет мало
VSHIVANKA    20.09.2019, 11:32
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА !!!!
АУ !!!!!
ТЫ ГДЕ , СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА ?! ))))
ЧТО ИМЕЕТЕ ХРЮКНУТЬ В ЗАЩИТУ ХОЗЯЕВ ? )))
Кайдаш    20.09.2019, 12:11
Оценка:  -1
Кайдаш
Чем тебя, ущербную, Виолетта Яковлевна обидела? Впрочем, ты и так жизнью обижена...
dimasvetik    20.09.2019, 12:20
Оценка:  -1
dimasvetik
ее наверное вши замучили, вот она и озлобленная
Сеемма    20.09.2019, 11:24
Оценка:  0
Сеемма
Один заголовок чего стоит. Но он забыл о щите Европы. Может не в курсе. Минусни, многопалубный, может это изменит геополитическую ситуацию.
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