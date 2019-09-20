Военные США готовятся к штурму секретной Зоны 51

Миллионы американцев ранее заявили о готовности 20 сентября пойти на штурм военного объекта, чстобы посмотреть на якобы находящихся там инопланетян.

На пятницу, 20 сентября, в США назначен штурм сверхсекретного объекта ВВС США под названием Зона 51, на который записалось более двух миллионов человек. В связи с этим в округе собираются объявить чрезвычайное положение, сообщает Las Vegas Review-Journal.

Военно-воздушные силы США готовятся к тому, что во время штурма Зоны 51 могут произойти происшествия и закрыли воздушное пространство над базой. Запрет действует с 16 по 22 сентября и распространяется на любую авиацию, включая дроны и квадрокоптеры.

В свою очередь власти округа Линкольн (штат Невада) уже подготовили необходимые документы для объявления чрезвычайного положения.

Тем временем пользователь Youtube под псевдонимом LDG Station запустил прямую трансляцию штурма Зоны 51.

В описании владелец канала сообщил, что надеется увидеть в запретной зоне инопланетян.

Ранее в Facebook была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы Зона 51 в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" уже записались более двух миллионов человек, еще около миллиона написали, что "интересуются" этим мероприятием. "Штурм" запланирован на 20 сентября. В начале августа Facebook закрыл страницу мероприятия.

Напомним, военная база ВВС США Зона 51 (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-Лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013.

Почему миллионы людей планируют штурм Зоны 51

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet