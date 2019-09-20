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Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Комментариев: 1
Решение президента Беларуси об упрщении визового режима с ЕС будет опубликовано в пятницу.
Подробности упрощения визового режима Беларуси с ЕС вскоре опубликуют
Подробности упрощения визового режима Беларуси с ЕС вскоре опубликуют
ZN.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - сказал он.

Глаз также сообщил о скором возобновлении обмена послами между Минском и Вашингтоном. 

"Надо понимать, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - сказал Глаз.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Беларусь объединяются в конфедерацию. Программа интеграции двух стран предусматривает объединение таможенной и энергетической систем. У Лукашенко эту информацию опровергли.

 

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Теги: США, ЕС, Беларусь, Лукашенко, посол, визовый режим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
T-REX2    20.09.2019, 13:35
Оценка:  -3
T-REX2
Закон сохранения энергии:где-то ужесточили(украина),где-то упростили(евросоюз)
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